Сегодня в России отмечается День защитника Отечества.

2025 год – это год 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Также он объявлен Президентом России Годом защитника Отечества как дань уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи, а также нынешним героям – участникам специальной военной операции.
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