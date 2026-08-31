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В самом дорогом клубе НХЛ играет российский талант. Ахтямов — главная надежда «Торонто» после Маккенны

В самом дорогом клубе НХЛ играет российский талант. Ахтямов — главная надежда «Торонто» после Маккенны

Но ближайший сезон он снова может провести в АХЛ.У «Торонто Мэйпл Лифс» наконец появился повод с оптимизмом смотреть на собственную систему молодых игроков.

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