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Царьград

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"Сафонов, оплатить!": Герой мемов погиб на СВО. Владимир Жириновский успел ему дать последний совет

"Сафонов, оплатить!": Герой мемов погиб на СВО. Владимир Жириновский успел ему дать последний совет

28 августа, получив тяжёлое ранение в зоне специальной военной операции, погиб Александр Сафонов – тот самый герой легендарного мема "Сафонов, оплатить!" с Жириновским.

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