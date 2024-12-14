Минобороны: ВСУ потеряли до 225 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения группировки российских войск "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции, в результате их действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 225 военнослужащих, две бронемашины.
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