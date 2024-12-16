Мы хотели Су-57 с двигателем "изделие 30" и оно случилось. Новый Су-57М с АЛ-51Ф1: будущее российского истребителя

Изображение сгенерировано нейросетью 2891 прочтение 12 декабря Су-57 с новым двигателем: мощь, которая опережает время Недавняя презентация модернизированного российского истребителя Су-57 произвела настоящий фурор в авиационной отрасли.
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