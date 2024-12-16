МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 469 подписчиков

Мы хотели Су-57 с двигателем "изделие 30" и оно случилось. Новый Су-57М с АЛ-51Ф1: будущее российского истребителя

Мы хотели Су-57 с двигателем "изделие 30" и оно случилось. Новый Су-57М с АЛ-51Ф1: будущее российского истребителя

Изображение сгенерировано нейросетью 2891 прочтение 12 декабря Су-57 с новым двигателем: мощь, которая опережает время Недавняя презентация модернизированного российского истребителя Су-57 произвела настоящий фурор в авиационной отрасли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх