На рынке наблюдается дивергенция кредитного плеча с трендом Bitcoin

С начала декабря 2024 года, когда биткоин достиг исторического максимума, его цена начала снижаться. Однако это нисходящее движение не остановило трейдеров, которые активно увеличивают использование заемных средств.
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