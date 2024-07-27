В Кремле оценили слова Трампа о войне русских с Гитлером и Наполеоном

Песков счёл небесполезными слова экс-президента США о победах РоссииНесколько дней назад Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что когда он последний раз общался с Владимиром Зеленским, то напомнил ему о победах России и призвал покончить с украинским конфликтом.