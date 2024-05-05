Петербургский боксер Дмитрий Бивол в бою за титул чемпиона WBA встретится с Маликом Зинадом из Ливии

Поединок пройдёт в Саудовской Аравии Петербургский боксёр Дмитрий Бивол после отказа от поединка Артура Бетербиева в бою за титул чемпиона по версии WBA в полутяжёлом весе встретится с Маликом Зинадом из Ливии.