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Минсельхоз Франции спрогнозировал минимальный урожай винограда за 30 лет

Минсельхоз Франции спрогнозировал минимальный урожай винограда за 30 лет

Урожай винограда во Франции в 2026 году станет самым низким за последние 30 лет из-за рекордной жары и засухи.

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