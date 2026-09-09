Певец Гуров: Потап и Настя Каменских с удовольствием вернулись бы в Россию

Певец Илья Гуров заявил в беседе с «Газетой.Ru», что Потап и Настя Каменских с удовольствием вернулись бы в Россию.
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