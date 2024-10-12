Главы Минобороны стран НАТО намерены пересмотреть политику альянса в отношении России, в ходе дебатов будет рассмотрен Основополагающий акт Россия-НАТО, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Politico: в НАТО планируют пересмотреть стратегию в отношении России
Комментарии
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radiofree
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8 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Так это именно НАТО продвигался к границам России, не наоборот Россия к границам НАТО. Улавливаете разницу или совсем тупые? Россия же вполне адекватно реагировала и будет реагировать на поползновения НАТО. Да и вообще что собственно России в Европе захватывать? Россия всегда была готова к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству и не более того...
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8 час.
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