Politico: в НАТО планируют пересмотреть стратегию в отношении России

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Так это именно НАТО продвигался к границам России, не наоборот Россия к границам НАТО. Улавливаете разницу или совсем тупые? Россия же вполне адекватно реагировала и будет реагировать на поползновения НАТО. Да и вообще что собственно России в Европе захватывать? Россия всегда была готова к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству и не более того...