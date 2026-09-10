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Царьград

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Агроэколог предложил выращивать ели для борьбы с борщевиком

Агроэколог предложил выращивать ели для борьбы с борщевиком

Агроэколог Антон Гладилин предлагает высадку елей для борьбы с борщевиком. Высота саженцев 50 см позволяет деревьям затемнять сорняк, лишая его света.

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