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Черная полоса у креветок: что это, можно ли есть и как удалить

Креветки являются популярным продуктом, содержащим мало калорий и много полезных веществ, таких как белок, йод, селен и омега-3 жирные кислоты.

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