Маск подтвердил, что ЕС считает США банкоматом, и поддержал их выход из НАТО

Американский предприниматель и мультимиллиардер, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илон Маск согласился с тем, что Европа считает США «банкоматом», и снова выступил в поддержку идеи выхода страны из НАТО.
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