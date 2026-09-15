Военэксперт Киселёв: Волчанский котёл обезопасит от дронов ВСУ два региона РФ

Операция по формированию котла в районе Волчанска выходит за рамки локальной тактической задачи. Как заявил военный эксперт Виталий Киселёв, её главная цель — защита российских приграничных территорий, и в первую очередь снижение угрозы ударов украинских FPV-дронов по Белгородской и Курской областям.