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Мировое обозрение

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Военэксперт Киселёв: Волчанский котёл обезопасит от дронов ВСУ два региона РФ

Военэксперт Киселёв: Волчанский котёл обезопасит от дронов ВСУ два региона РФ

Операция по формированию котла в районе Волчанска выходит за рамки локальной тактической задачи. Как заявил военный эксперт Виталий Киселёв, её главная цель — защита российских приграничных территорий, и в первую очередь снижение угрозы ударов украинских FPV-дронов по Белгородской и Курской областям.

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