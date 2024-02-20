МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 953 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Молодец Лукашенко, хороша бабёнка, просто слов нет!👍👈🤠История Маши Васи...
  • Нина Прыгун
    она сказала ,что продолжит дело мужа,так пусть отсидит его срок,а дальше будет ясно на что она годится.Ну а тело сроч..."Закончить с Пути...
  • Лев Добрый
    А наши Банки могли бы так поступить с китайскими платежами? 😱😜👈👀СМИ: три крупнейш...

Санкции санкциями, а денежки врозь. Иностранный суд впервые поддержал Россию

Санкции санкциями, а денежки врозь. Иностранный суд впервые поддержал Россию

12 февраля 8,2K прочитали Арбитражный суд в Сингапуре постановил, что вьетнамская госкорпорация должна выплатить российской компании «Силовые машины» более 500 миллионов долларов неустойки за отказ продолжать работу с подсанкционным предприятием над ТЭС, которую возводили во Вьетнаме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Этим туземцам надо бы выставить счёт за поставку вооружений во время войны с пиндо-сранцами США!👀👍👈⚔️🤠
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх