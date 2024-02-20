Санкции санкциями, а денежки врозь. Иностранный суд впервые поддержал Россию

12 февраля 8,2K прочитали Арбитражный суд в Сингапуре постановил, что вьетнамская госкорпорация должна выплатить российской компании «Силовые машины» более 500 миллионов долларов неустойки за отказ продолжать работу с подсанкционным предприятием над ТЭС, которую возводили во Вьетнаме.
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