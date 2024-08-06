Более 21 тысячи санкций объявлено России, но политсистема выстояла - Володин

© POOL Россия выстояла под давлением западных санкций. Об этом 5 августа заявил президенту председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин По словам парламентария, по итогам состоявшейся сессии принят 331 закон.
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