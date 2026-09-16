Побег от рэкетиров, борьба за дочь и слухи о гибели: пронзительная история певицы Марины Журавлёвой

В конце 80-х Марина Журавлёва легко собирала многотысячные арены. В Красноярске, к примеру, отработала 10 концертов подряд во Дворце спорта — и каждый раз в зале собиралось по 7 тысяч человек.
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