«Ты чё, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама?»: дочь вологодской чиновницы угодила в скандал, пригрозив хейтерам отправкой на СВО

19-лнтняя девушка пригрозила отправить мужчину в зону СВО с помощью связей своей мамы. В Вологодской области набирает обороты скандал, в эпицентре которого оказалась глава Нюксенского района Юлия Шевцова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии