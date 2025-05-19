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«Ты чё, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама?»: дочь вологодской чиновницы угодила в скандал, пригрозив хейтерам отправкой на СВО

«Ты чё, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама?»: дочь вологодской чиновницы угодила в скандал, пригрозив хейтерам отправкой на СВО

19-лнтняя девушка пригрозила отправить мужчину в зону СВО с помощью связей своей мамы. В Вологодской области набирает обороты скандал, в эпицентре которого оказалась глава Нюксенского района Юлия Шевцова.

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