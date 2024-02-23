Чемпион UFC Топурия нанесет символический первый удар по мячу в матче «Реала» и «Севильи»

«В воскресенье я встречусь с президентом клуба Флорентино Пересом. «Реал Мадрид» − команда, которая лучше всего отражает ценности Испании», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия, добавив, что нанесет символический первый удар по мячу перед матчем «Реала» и «Севильи», который пройдет 25 февраля на «Сантьяго Бернабеу».