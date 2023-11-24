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Экс-морпех ВС США Берлетик: у ВСУ нет ресурсов для продолжения конфликта с РФ

Экс-морпех ВС США Берлетик: у ВСУ нет ресурсов для продолжения конфликта с РФ

У Украины нет ресурсов для продолжения противостояния с Россией, и США в этом не помогут. Такое мнение выразил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

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