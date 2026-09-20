Ветеран СВО: Показали внучке через игру - что такое выборы и почему они важны

Сегодня ветеран специальной военной операции Сергей Борисов с супругой Анной и внучкой Евдокией рассказал в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» о помощи бывшим бойцам, семейных традициях и воспитании детей.
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