Ветеран СВО: Показали внучке через игру - что такое выборы и почему они важны

Сегодня ветеран специальной военной операции Сергей Борисов с супругой Анной и внучкой Евдокией рассказал в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» о помощи бывшим бойцам, семейных традициях и воспитании детей.