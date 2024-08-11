Шахматный турнир в Художественно-историческом центре "Сириус" 🗓 14 августа, 12:00 📍 Таврическая, 9 👭 Участие по записи 👤 Интересный Сочи.
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Шахматный турнир в Художественно-историческом центре "Сириус" 🗓 14 августа, 12:00 📍 Таврическая, 9 👭 Участие по записи 👤 Интересный Сочи.