В Вознесенском храме Рязани провели литургию на трёх языках

Настоятелю храма, руководителю миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерею Арсению Вилкову, в этот день сослужители представители Африканского экзархата Русской Православной Церкви из Кот-д'Ивуар, ЦАР, Габона, Бенина, Камеруна и Буркина-Фасо.
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