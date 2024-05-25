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62ИНФО | Новости Рязани

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В Вознесенском храме Рязани провели литургию на трёх языках

В Вознесенском храме Рязани провели литургию на трёх языках

Настоятелю храма, руководителю миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерею Арсению Вилкову, в этот день сослужители представители Африканского экзархата Русской Православной Церкви из Кот-д'Ивуар, ЦАР, Габона, Бенина, Камеруна и Буркина-Фасо.

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