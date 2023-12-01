НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Месси о ЧМ-2022: «Мы знали, что Аргентина претендует на титул, но публично об этом не говорили. Поражение от Саудовской Аравии опустило нас на землю. Но в целом мы всегда были фаворитами»

Месси о ЧМ-2022: «Мы знали, что Аргентина претендует на титул, но публично об этом не говорили. Поражение от Саудовской Аравии опустило нас на землю. Но в целом мы всегда были фаворитами»

«С момента прибытия в Катар мы знали, что претендуем на титул. Мы не хотели говорить об этом публично, но верили в это внутри команды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх