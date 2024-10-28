Россиянам разъяснили правила покупки дачи на маткапитал

Россияне могут приобрести на средства материнского капитала дачный дом, но не земельный участок. Правила приобретения загородной недвижимости с использованием субсидии разъяснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с NEWS.