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Россиянам разъяснили правила покупки дачи на маткапитал

Россиянам разъяснили правила покупки дачи на маткапитал

Россияне могут приобрести на средства материнского капитала дачный дом, но не земельный участок. Правила приобретения загородной недвижимости с использованием субсидии разъяснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с NEWS.

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