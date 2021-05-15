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«Ну все, русские выиграли»: британцев ошарашила призывная кампания в США

«Ну все, русские выиграли»: британцев ошарашила призывная кампания в США

На британском сайте Daily Mail появилась публикация, посвященная призывной кампании в США. Американцы запустили ролик-мультфильм, в котором демонстрируются лесбийская свадьба и гей-парад.

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