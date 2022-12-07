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«Боруссия» продаст Беллингема за 100-150 млн евро летом. «Ливерпуль» работает над трансфером

«Боруссия» продаст Беллингема за 100-150 млн евро летом. «Ливерпуль» работает над трансфером

«Боруссия» точно продаст полузащитника Джуда Беллингема летом. Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, летом 19-летний игрок сборной Англии сменит клуб.

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