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Вновь о «звезденях», или «Их» возвращают!

Вновь о «звезденях», или «Их» возвращают!

«Враг в лице предателей в Москве сидит и гогочет над всеми нами» Как-то эта тема немного отошла на второй план на фоне СВО и миграционных проблем, других тем внутренней и внешней политики.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
смотреть их не надои посещать концерты , сами уйдут
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8 час.
т
татьяна
Предатели приглашают предателей. Почему их так много? Ничего не меняется даже с войной.
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5 час.
Виктор Усольцев
Все кто пропогандирует заграничную культуру и гнобит всё народов России - однозначно ИНОАГЕНТ, а в этом сильно преуспели наши &quot;звёзды&quot;, уехавшие за границу с началом СВО спасать &quot;честно&quot; заработанные в России свои накопления в иностранных банках.
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3 час.
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