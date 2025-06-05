«Враг в лице предателей в Москве сидит и гогочет над всеми нами» Как-то эта тема немного отошла на второй план на фоне СВО и миграционных проблем, других тем внутренней и внешней политики.
Вновь о «звезденях», или «Их» возвращают!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Эдуард Николаев
смотреть их не надои посещать концерты , сами уйдут
Ответить
8 час.
т
татьяна
Предатели приглашают предателей. Почему их так много? Ничего не меняется даже с войной.
Ответить
5 час.
Виктор Усольцев
Все кто пропогандирует заграничную культуру и гнобит всё народов России - однозначно ИНОАГЕНТ, а в этом сильно преуспели наши "звёзды", уехавшие за границу с началом СВО спасать "честно" заработанные в России свои накопления в иностранных банках.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии