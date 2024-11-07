Ефимов: на строящейся станции метро "ЗИЛ" монтируют светильники

На строящейся станции метро "ЗИЛ" Троицкой линии начался монтаж архитектурного освещения платформы. Строительная готовность объекта достигла 76 процентов, основные конструкции платформы уже полностью готовы.
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