Заместитель начальника областного территориального центра комплектования (ТЦК — переименованный на Украине военкомат) на временно подконтрольной Киеву территории Запорожской области Андрей Якунин заявил, что мужчины старше 50 лет, а также те, кто призван в Вооружённые силы Украины, но по состоянию … .