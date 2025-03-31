На Украине мужчин старше 50 лет будут отправлять в стройбаты для возведения оборонительных укреплений

Заместитель начальника областного территориального центра комплектования (ТЦК — переименованный на Украине военкомат) на временно подконтрольной Киеву территории Запорожской области Андрей Якунин заявил, что мужчины старше 50 лет, а также те, кто призван в Вооружённые силы Украины, но по состоянию … .
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