Canon выпустила приложение для стриминга с нескольких камер, но не своих собст...

Canon выпустила приложение для стриминга с нескольких камер, но не своих собственныхКомпания Canon представила новое приложение Live Switcher Mobile, позволяющее вести прямые трансляции, с возможностью подключения до трёх мобильных устройств.
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