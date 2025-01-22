Андрей Пынзару: «Если родные смотрят, значит, я играю хорошо»

20 января на ТНТ состоится громкая премьера: на канал возвращается комедийный хит «Девушки с Макаровым» В новом сезоне зрителей ждёт неожиданное развитие линий любимых героев, а также финал, который обещает быть грандиозным.
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