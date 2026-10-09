Генпрокурор ОАЭ: пилот самолета FlyDubai хотел атаковать аэропорт в Израиле

Расследование показало, что пилот самолета FlyDubai хотел захватить лайнер для атаки на аэропорт в Тель-Авиве, заявил генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси.
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