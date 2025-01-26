Почему на родинках растут волосы и стоит ли их удалять

Это не опасно, но есть случаи, когда новообразование стоит проверить у дерматолога. Откуда на родинках берутся волосы Невусами, или по-простому родинками, называют доброкачественные новообразования, которые возникают из-за скопления пигментообразующих клеток — меланоцитов.
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