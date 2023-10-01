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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

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В России вступил в силу закон о рекомендательных сервисах

В России вступил в силу закон о рекомендательных сервисах

С 1 октября в России вступил в силу закон о рекомендательных сервисах, он обязывает владельцев сайтов и приложений, использующих механизм рекомендаций, информировать пользователя о принципах работы ресурса.

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