Значимые моменты: гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября для всех знаков зодиака Алёна ЮрьеваИзвестный астролог Дарья Бруин обещает, что неделя с 18 по 24 ноября пройдет в спокойной и благоприятной атмосфере.