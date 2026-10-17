Шиитское движение "Ансар Алла" окружило Таиз, третий по величине город Йемена. Этот стратегически важный пункт блокирован, что затрудняет въезд и вызывает нехватку ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Азаров: Население...
- "Вот такие у нас ...
- Дания ограничит в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым