Ранее энергетики оперативно локализовали поврежденный участок и приступили к земляным работам В Барнауле энергетики завершили ремонт крупной тепломагистрали на улице Попова, 166А, где 18 октября произошла коммунальная авария, в результате которой два человека получили ожоги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ В Госдуме предлаг...
- Y Врач раскрыла, ко...
- Т "Коробки новорожд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым