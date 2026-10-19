Ранее энергетики оперативно локализовали поврежденный участок и приступили к земляным работам В Барнауле энергетики завершили ремонт крупной тепломагистрали на улице Попова, 166А, где 18 октября произошла коммунальная авария, в результате которой два человека получили ожоги.