Ион Стурза: "Родители своим поведением давали понять, как надо жить" 

Бывший премьер-министр Молдовы, известный бизнесмен Ион Стурза признался, что самым лучшим воспитанием для него был пример родителей, которые не говорили о высоких материях, но своим поведением давали понять, как надо жить.
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