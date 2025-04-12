Трамп потребовал гнать и не пущать врачей

Балу -

Как всё, оказывается, просто: те, кто устраивает антиправительственные митинги и убийство мирных граждан под присмотром США - борцы за "демократию"... А те, кто против американской "демократии" - террористы... И даже "международные террористы"... И то, что "террористы" лечат людей не жалея себя, а "демократизаторы" убивают людей для торговли внутренними органами - это никого не интересует... Главное - "демократия"!... Как там говорил товарищ Сталин о демократии?... Что демократия - это власть американского народа... Вот об этом и надо помнить...