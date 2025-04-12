Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Трамп потребовал гнать и не пущать врачей

Трамп потребовал гнать и не пущать врачей

Центр геополитических прогнозов https://geofor.ru/ Необузданные санкции США против Кубы: Вашингтон ополчился на работающих в странах Глобального Юга кубинских медиков-интернационалистов Фото: GovernmentZA / Flickr Всего через несколько часов после вступления в должность президента США Дональд Трамп в рекордно короткие сроки утвердил геноцидную политику в отношении Кубы, вернув ее в список «государств-спонсоров терроризма».

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Комментарии
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Tania Еременко
Да, на Кубе лучшая медицина! Пора менять замоташек на кубинцев и северных корейцев.
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9 час.
Балу -
Как всё, оказывается, просто: те, кто устраивает антиправительственные митинги и убийство мирных граждан под присмотром США - борцы за &quot;демократию&quot;... А те, кто против американской &quot;демократии&quot; - террористы... И даже &quot;международные террористы&quot;... И то, что &quot;террористы&quot; лечат людей не жалея себя, а &quot;демократизаторы&quot; убивают людей для торговли внутренними органами - это никого не интересует... Главное - &quot;демократия&quot;!... Как там говорил товарищ Сталин о демократии?... Что демократия - это власть американского народа... Вот об этом и надо помнить...
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9 час.
Александр Денисов
А что вы хотите от жида Рубио...
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