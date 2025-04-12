Центр геополитических прогнозов https://geofor.ru/ Необузданные санкции США против Кубы: Вашингтон ополчился на работающих в странах Глобального Юга кубинских медиков-интернационалистов Фото: GovernmentZA / Flickr Всего через несколько часов после вступления в должность президента США Дональд Трамп в рекордно короткие сроки утвердил геноцидную политику в отношении Кубы, вернув ее в список «государств-спонсоров терроризма».
Трамп потребовал гнать и не пущать врачей
Комментарии
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Tania Еременко
Да, на Кубе лучшая медицина! Пора менять замоташек на кубинцев и северных корейцев.
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9 час.
Балу -
Как всё, оказывается, просто: те, кто устраивает антиправительственные митинги и убийство мирных граждан под присмотром США - борцы за "демократию"... А те, кто против американской "демократии" - террористы... И даже "международные террористы"... И то, что "террористы" лечат людей не жалея себя, а "демократизаторы" убивают людей для торговли внутренними органами - это никого не интересует... Главное - "демократия"!... Как там говорил товарищ Сталин о демократии?... Что демократия - это власть американского народа... Вот об этом и надо помнить...
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9 час.
Александр Денисов
А что вы хотите от жида Рубио...
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8 час.
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