На 6 улицах Самары планируется отключение воды с 28 февраля по 5 марта 2022 года

В Самаре на шести улицах Самары Собираются отключить воду с 28 февраля по 5 марта 2022 года. Коммунальные службы собираются со следующей недели провести плановые работы, для этого собираются с кратковременной подачей воды, сообщает "КП-Самара".
В Самаре на шести улицах Самары Собираются отключить воду с 28 февраля по 5 марта 2022 года. Коммунальные службы собираются со следующей недели провести плановые работы, для этого собираются с кратковременной подачей воды, сообщает "КП-Самара".
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