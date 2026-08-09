Новые лимиты банков Украины с 14 августа: кому заблокируют карты и переводы уже в августе

С 14 августа украинские банки начнут применять обновленные процедуры финансового мониторинга. Новые требования предусматривают более пристальное внимание к отдельным категориям клиентов, прежде всего к недавно зарегистрированным и длительное время не осуществлявшим деятельность физическим лицам-предпринимателям (ФЛП).