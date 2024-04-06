Гран-при кинофестиваля «Свидание с Россией» завоевал фильм про СВО «Сила»

Гран-при всероссийского кинофестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер», который в 2024 году впервые прошел в Омской области, получил документальный фильм о специальной военной операции «Сила» режиссера Екатерины Китайцевой, сообщила пресс-служба правительства области.