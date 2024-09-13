В Ботсване растут случаи повреждения вандалами оптоволоконной сети

Колоссальную сумму в 12 млн пул (80,3 млн руб.) только в 2023 году на замену поврежденной вандализмом оптоволоконной инфраструктуры потратила компания Botswana Fibre Networks (BoFiNET), это не считая финансовых последствий потерь ботсванского бизнеса из-за отключений связи, 12 сентября сообщает газета TheVoiceBW.