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«Второй фронт» Вадима Мошковича: олигарх отжимает «бизнес» на Белгородчине

«Второй фронт» Вадима Мошковича: олигарх отжимает «бизнес» на Белгородчине

Олигарх Мошкович зашел в Белогородскую область с тыла и пытается взять под контроль «Агро-Белогорье».

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Куда смотрит министр сельского хозяйства и следственный комитет!! Делягин абсолютно прав- сначала отожмут, а потом все в офшоры
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19 час.
А
Александр
Страну отдали на распыл хозяйствующим субъектам. По сути, обычному ворью. В законе и со священным правом собственности на наворованное. Из славной истории остались только названия наград. Осталось только отлить медаль «За развал страны» с профилями Горбачева, Ельцина, Гайдара, Чубайса.
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18 час.
Алекс Сэм
Крыша наверное у этого Машковича мама не горюй, узнать кто из силовиков его крышует и задать ему несколько вопросов.
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16 час.

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