«Второй фронт» Вадима Мошковича: олигарх отжимает «бизнес» на Белгородчине

НЛ Нина Лубенкова Куда смотрит министр сельского хозяйства и следственный комитет!! Делягин абсолютно прав- сначала отожмут, а потом все в офшоры

А Александр Страну отдали на распыл хозяйствующим субъектам. По сути, обычному ворью. В законе и со священным правом собственности на наворованное. Из славной истории остались только названия наград. Осталось только отлить медаль «За развал страны» с профилями Горбачева, Ельцина, Гайдара, Чубайса.