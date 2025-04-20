Питер Тиль финансирует первый частный стартап по обогащению урана в США

Американская компания General Matter, финансируемая фондом Founders Fund — магната Кремниевой долины Питера Тиля, планирует стать первым частным стартапом по обогащению урана в США, 20 апреля пишет The Economist.
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