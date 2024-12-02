Головатюк: "Алайба просто неправ и не понимает, что такое инвестиции"

Вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба неправ, когда утверждает, что инвестиции молдавских компаний за 9 месяцев этого года выросли на 12%, по сравнению с тем же периодом 2023 года, и он не понимает, что такое инвестиции.