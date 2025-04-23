Один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями в Саратовской области

Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате чего один человек погиб. Об этом в среду, 23 апреля, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
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