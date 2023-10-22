"Зачем я это сказал":сбежавший из Израиля Галкин* выразил сожаление за свои слова о русских и России

Рассказываем, как Максим Галкин* прокомментировал свои слова о русских.Максим Галкин, российский шоумен и пародист, который сбежал из Израиля на гастроли в Европу, выразил сожаление по поводу своих комментариях о России и русских.
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